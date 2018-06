‘Negociável’ no Santos, Jean Mota espera por proposta da Alemanha

Jean Mota vive a expectativa de receber uma proposta do Borussia Monchengladbach. O empresário do jogador do Santos desembarcará na Alemanha na próxima segunda-feira para negociar. O clube fez uma sondagem recente pelo meia de 24 anos.

Jean é um dos “negociáveis” do Peixe na janela internacional de transferências. O alvinegro, detentor de 100% dos direitos econômicos, quer fazer caixa com o atleta. R$ 800 mil foram pagos para tirá-lo do Fortaleza em 2016. Ele tem contrato até junho de 2022.

Com desejo de atuar fora do Brasil, Jean Mota tem outras opções, como o futebol português e turco. O Al Shabab, da Árabia Saudita, fez uma oferta pelo armador no ano passado e promete nova tentativa nos próximos dias.

Jean Mota é peça importante no elenco do técnico Jair Ventura e foi titular durante a maior parte do primeiro semestre, com um gol em 31 partidas. Armador de origem, o jogador já foi utilizado como segundo volante, lateral-esquerdo e ponta-esquerda.

Além de Jean, o Santos quer negociar Lucas Veríssimo, Copete e Vecchio. Daniel Guedes, Léo Cittadini e Vitor Bueno também podem sair. Rodrygo foi vendido ao Real Madrid-ESP, mas só será “entregue” em julho de 2019.