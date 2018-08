Negociações não avançam, e Cuca pede Jean e Copete no Santos

Jean Mota e Jonathan Copete estiveram perto de deixar o Santos nesta janela de transferências, mas, a pedido do técnico Cuca, devem permanecer pelo menos até o fim da temporada.

Jean recebeu proposta do futebol árabe e sondagem do Borussia Monchengladbach-ALE. O empresário do meia teve mais de uma reunião com o presidente José Carlos Peres e o executivo de futebol Ricardo Gomes e ouviu sobre a intenção de contar com ele no segundo semestre, principalmente por ser a reposição imediata do lateral-esquerdo Dodô.

Copete também acabou procurado por um clube da Arábia e foi alvo do interesse do Atlético-PR. As negociações com o exterior não avançaram e a ida ao Furacão ficou impossível depois do sétimo jogo no Campeonato Brasileiro, bloqueando a atuação por outra equipe.

Jean e Copete alternam entre bons e maus momentos no Santos, sem ter status de titular. Ambos foram contratados em 2016, na gestão do ex-presidente Modesto Roma. O meia tem vínculo até 2022. O atacante possui acordo de mais dois anos.

