Nas redes sociais, Cueva agradece torcida e celebra: “Feliz na nova casa”

Christian Cueva já está se sentindo em casa. Pelo menos é que o peruano fez parecer com um post no Instagram na tarde deste domingo. Com uma foto no Centro de Treinamentos Rei Pelé, o novo camisa 8 do Peixe mandou uma mensagem aos torcedores e comemorou a nova fase.

“Feliz na nova casa! Agradeço pelo carinho da torcida e dos companheiros de trabalho nestes primeiros dias. Juntos somos fortes”, escreveu o meia.

Cueva chegou ao Santos no início do mês de fevereiro. Vindo do Krasnodar, da Rússia, o meia veio por empréstimo de um ano, com valor de compra obrigatório. O Peixe pagará, a partir de 2020, R$ 26 milhões em quatro parcelas pelo peruano. O acordo, no total, será de quatro temporadas.

Nesta segunda-feira, o Santos encara o Guarani no Pacaembu, às 20h (de Brasília) no encerramento da sétima rodada do Campeonato Paulista. O Peixe tem a melhor campanha do Estadual até aqui, com cinco vitórias e apenas uma derrota.