"Não é o fim do mundo", diz Cuca sobre direitos de imagem atrasados no Santos

O técnico Cuca minimizou os atrasos nos direitos de imagem dos atletas do Santos após a derrota por 1 a 0 para o Deportivo Cuenca, na última quarta-feira, no Equador, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana. A diretoria santista quitou parte do montante horas antes da bola rolar, mas ainda há pendências em aberto.

"Temos que ter um equilíbrio para falar disso, porque é muito fácil atirar pedras, né. O Santos sofreu o transfer ban e teve que pagar para poder trabalhar nas janelas. De repente, era um dinheiro que se pagaria essa imagem atrasada. Vazou a notícia, correram atrás, já pagaram pelo menos uma imagem, mais a carteira, se não me engano", afirmou Cuca.

"Não é normal? Não é o normal, mas também não é o fim do mundo. Temos que saber conviver com isso, passar voto de confiança para os diretores e presidente, e não deixar isso fazer parte do dia a dia. Como falo sempre, é melhor ter haver do que ficar devendo. Se tem haver, daqui a pouco acerta", completou.

Como confirmado pela Gazeta Esportiva na última quarta-feira, o Santos quitou parte dos valores atrasados com o elenco. O clube acertou o pagamento dos salários CLT, que venciam na última terça-feira, e de pelo menos um dos dois meses de direitos de imagem atrasados. No próximo dia 20 de abril, uma nova parcela referente aos direitos de imagem irá vencer.

O atraso no pagamento dos valores vinha gerando incômodo por parte dos atletas. Tanto é que, na última terça-feira, líderes do elenco se reuniram com a alta cúpula santista já na concentração para a partida contra o Deportivo Cuenca, no Equador.

O Santos vendeu o lateral esquerdo Souza para o Tottenham por 15 milhões de euros (R$ 89,7 milhões na cotação da época). Parte do montante entrou no fluxo de caixa, enquanto o restante foi utilizado para quitar a dívida com o Arouca, de Portugal, referente à contratação do zagueiro João Basso.

O Peixe sofreu um transfer ban na Fifa e correu para fazer o pagamento ao clube português, quitando uma dívida que girava em torno de 2,67 milhões de euros (R$ 16,1 milhões na cotação da época).

Situação na Sul-Americana

Com a derrota para o Deportivo Cuenca, o Santos iniciou sua campanha na Sul-Americana na lanterna do Grupo D. O Peixe começa a competição sem pontos e fica atrás de San Lorenzo-ARG (segundo) e Deportivo Recoleta-PAR (terceiro), que empataram na outra partida da chave nesta quarta.

Próximos jogos do Santos

Santos x Atlético-MG (11ª rodada do Brasileirão)

Data e horário: 11/04 (sábado), às 20h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Santos x Deportivo Recoleta-PAR (segunda rodada da Copa Sul-Americana)

Data e horário: 14/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)