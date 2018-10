Na mira do profissional, Lucas Lourenço volta à ativa no Santos

Lucas Lourenço está de volta à ativa no Santos. Recuperado de grave lesão muscular na coxa direita, sofrida em junho, o meia treina normalmente em busca do retorno ao elenco profissional do Peixe. A comissão técnica comandada por Cuca está de olho no jogador.

O meia reforçará a equipe sub-17 na fase final do Campeonato Paulista e também na Copa do Brasil da categoria. O regresso deve ocorrer na quinta-feira, diante do Avaí, às 15h, na Ressacada, pela segunda fase da competição nacional.

Em maio, o armador se destacou no Mundial Sub-17, na Espanha, com quatro gols em três jogos. Ele foi um dos poucos destaques na eliminação ainda na primeira fase do torneio. A promoção ocorreria se não fosse pela lesão.

O atleta de 17 anos esteve entre os profissionais nas primeiras semanas de 2018, mas acabou devolvido à base por Jair Ventura. O ex-técnico, que o testou até como lateral-direito, viu o Menino da Vila sem a estrutura física suficiente para competir com os mais velhos.

Lourenço ficou com o grupo principal por pouco mais de um mês, foi relacionado para três partidas do Campeonato Paulista, porém, não estreou profissionalmente.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com