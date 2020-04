Muricy critica passagem de Sampaoli no Santos: “Não teve gratidão”

Ex-técnico e atualmente comentarista do SporTV, Muricy Ramalho criticou o trabalho extracampo de Jorge Sampaoli no Santos em 2019.

Muricy elogiou o vice-campeonato brasileiro, mas contestou a liberdade dada pelo presidente José Carlos Peres ao treinador do Atlético-MG.

“O Santos fez um grande campeonato, com grandes jogos, não é fácil ser vice-campeão brasileiro, mas cometeu erros. Na minha opinião, Sampaoli é um grande treinador, fez um grande trabalho, mas não pode dar um time de futebol inteiro para ele. Ele fez o que quis. Contrata jogador, tira jogador. Um monte de estrangeiro que não jogou, chegou 15, 16 jogadores e aí dizia que não tinha reforços. Isso eu não concordo. Treinador é empregado do clube. O clube tem a sua estratégia e tem de seguir nisso, mas, infelizmente, o presidente entregou o clube para o Sampaoli e isso não acho correto. O treinador não pode ser dono do clube. O Sampaoli se comportou dessa maneira e o Santos errou demais em contratações indicadas”, disse Muricy, na Rádio Nove de Julho.

“Ninguém é mais importante que o clube. Foi contratar o Sampaoli, tem de mostrar o que é o clube… ‘Nós temos nossa estratégia, que é lançar os meninos da base. Não temos muito dinheiro para investir, não podemos errar muito nas contratações’. Tem de falar isso antes. Aí o cara vem, ganha dois, três jogos e pronto. Os dirigentes já ficam babando e dão tudo para o cara. Foi isso que aconteceu no Santos. O cara fez o que quis lá dentro. E depois não teve nenhum tipo de gratidão. Falou tchau, tô indo embora e acabou. Ele é um excelente treinador, mas é difícil de conviver. Ele chega e quer mandar em tudo. Vai acontecer no Atlético-MG também. O Santos tem uma história bonita, lá jogou o melhor do mundo, Pelé, mas ele não pode fazer o que fez com o Santos. Estava todo dia discutindo sobre o Santos publicamente, apesar de que o presidente também errou, mas não achei legal isso”, concluiu.