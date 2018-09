Multa rescisória pode fazer Ricardo Gomes ficar no Santos

O Santos deu a saída de Ricardo Gomes como certa, mas o executivo de futebol pode permanecer por causa da multa rescisória estipulada no seu contrato até 2019.

O profissional se reuniu com a diretoria do Peixe na noite desta segunda-feira, na Vila Belmiro, acionou o departamento jurídico e saiu do estádio sem ter a certeza de se transferir para o Bordeaux, onde seria manager. Ricardo pediu tempo para pensar e ver se o clube francês arcaria com os valores.

“Ele está na dúvida de sair ou não”, resumiu o presidente José Carlos Peres, em rápido contato com a Gazeta Esportiva.

Além do entrave financeiro, Ricardo ouviu pedidos por sua permanência. O alvinegro vê o “fico” do executivo como fundamental e tenta não perdê-lo. Ele é uma espécie de unanimidade no clube.

A proposta salarial do Bordeaux é bem maior do que Ricardo Gomes recebe no Santos. O clube francês tem o dirigente como ídolo pela passagem no cargo de treinador entre 2005 e 2007.