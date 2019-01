Mota celebra gol decisivo e quer construir “nova história” em 2019

O meia Jean Mota começou bem a temporada 2019. Depois de ser uma das boas notícias do amistoso contra o Corinthians, na semana passada, o armador mostrou por que Jorge Sampaoli apostou nele para este começo de ano. Com bons passes e chutes precisos, um dos quais acabou dentro do gol da Ferroviária, o canhoto foi o melhor jogador em campo na vitória do Santos sobre a Ferroviária, na tarde deste sábado, na Vila Belmiro.

“Começamos com o pé direito, vitória dentro da nossa casa, com a nossa torcida, era o que a gente almejava”, comentou o jogador, bastante aplaudido pela galera ao ser substituído já na parte final da partida, cena que ocorreu poucas vezes anteriormente.

“Tivemos muitas chances no primeiro tempo, mas não conseguimos fazer. Ainda bem que conseguimos no segundo. Representa muito para mim esse carinho da torcida, quero fazer uma nova história em 2019. Gratificante, fruto do trabalho”, avaliou, sem reclamar das vaias de 2018.

“Vamos ser cobrados, futebol é assim, estamos em um time grande, precisamos responder dentro de campo”, concluiu o jogador, que desponta como um dos pilares de Sampaoli neste começo de trabalho.

O resultado, que teve ainda o primeiro gol da atual edição do Campeonato Paulista, ameniza os problemas internos no Santos, que viu o treinador reclamar da falta de investimentos na equipe durante a semana. Sem Bruno Henrique, que se negou a jogar, o argentino achou um jeito diferente de atuar, com dois centroavantes, e conseguiu sair vitorioso.

Na próxima rodada, os comandados de Sampaoli farão seu primeiro jogo como visitante diante do São Bento, na quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), em Sorocaba.