Morre João Modesto, ex-zagueiro do Santos, aos 80 anos

João Modesto, ex-zagueiro do Santos, morreu na madrugada desta quinta-feira, aos 80 anos, em São José do Rio Pardo. Ele tratava há anos de um câncer no pulmão.

João era conhecido pelo seu sobrenome, que caracterizava bem sua situação entre os craques do Peixe nos anos 60. A concorrência era alta e ele honrou as poucas oportunidades no time. Foi campeão paulista e brasileiro em apenas seis dias.

João Modesto esteve no Santos entre 1964 e 1967, quando teve problema na vista. Passou depois pela Prudentina e Coritiba antes de se aposentar, em 1969.

