Monaco libera Jorge para fazer exame e assinar contrato com o Santos

O Santos obteve nesta quarta-feira a liberação do Monaco-FRA pelo empréstimo de Jorge até o fim de 2019, com valor de compra fixado (valor não revelado). A informação foi inicialmente publicada pelo Blog do Ademir Quintino.

O Peixe adota cautela pois o Monaco dificultou muito as negociações, mas possui o “sim” formal e fará os exames de Jorge entre quarta e quinta. A expectativa é finalizar o acordo até o fim da semana.

Para ter Jorge, o Alvinegro pagará uma compensação financeira ao Porto, onde o lateral-esquerdo tinha contrato até o meio do ano, e a maior parte de seus salários.

Revelado pelo Flamengo e sem se firmar na Europa, Jorge tem 22 anos e chega para disputar posição com Felipe Jonatan. O atual titular não pode atuar na Copa do Brasil por ter entrado em campo pelo Ceará nesta competição.

