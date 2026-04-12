Moisés celebra gol em vitória do Santos e mira reação no Brasileiro: "Nos dá confiança"

Autor do gol da vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Atlético-MG neste sábado, Moisés celebrou o tento e ressaltou que o resultado pode marcar um ponto de virada da equipe na competição. O atacante també citou o momento de instabilidade vivido pelo Peixe nos últimos compromissos.
"Graças a Deus pelo gol e pela vitória. Vínhamos de duas derrotas, uma pelo Brasileiro em um jogo muito difícil contra o Flamengo, e depois na estreia da Sul-Americana, que não saiu como esperávamos. Não é desculpa dizer que a altitude nos atrapalhou, porque nós começamos muito bem o jogo, mas numa bola parada tomamos o gol. Importante pontuar, porque sabemos como o Brasileiro é tão difícil. Essa vitória nos dá confiança", disse ao Premiere.
Moisés entrou no segundo tempo e, em um de seus primeiros lances, recebeu bom passe de Gabigol e saiu cara a cara com o goleiro para marcar o gol que deu a vitória ao Peixe na Vila Belmiro.
"Continuamos com humildade e pés no chão. Ainda tem muito pela frente, mas vencer esse jogo nos dá um gás a mais no Brasileiro para sair da parte de baixo da tabela, que é incômoda. O time do Santos não é para brigar por essa parte. Temos que pensar mais para cima. Vamos trabalhar para crescer no campeonato e buscar pontos dentro e fora de casa para terminar o ano na Série A", seguiu.
Com o resultado, o Peixe vai para a 14ª posição, com 13 pontos, cinco a mais que a Chapecoense. O time catarinense ocupa o 17° lugar, abrindo a zona de rebaixamento, com oito pontos, dois a menos que o Corinthians, primeiro time fora do Z4.
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Próximos jogos do Santos
- Jogo: Santos x Deportivo Recoleta-PAR
- Competição: Copa Sul-Americana (2ª rodada)
- Data e horário: 14 de abril de 2026 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
- Jogo: Santos x Fluminense
- Competição: Campeonato Brasileiro (12ª rodada)
- Data e horário: 19 de abril de 2026 (domingo), às 16h (de Brasília)
- Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)