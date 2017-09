Modesto prega cautela, mas já planeja viagem do Santos para os Emirados

O Santos ainda se prepara para encarar o Barcelona de Guaiaquil, na próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), pela ida das quartas de final da Libertadores. Mesmo assim, o presidente Modesto Roma Júnior já iniciou o planejamento para o Mundial de Clubes.

O mandatário chegou no Equador antes da delegação santista e aproveitou o tempo livre para pesquisar preços de passagens para os Emirados Árabes, onde será disputado o torneio em dezembro. Para Modesto, porém, não trata-se de empolgação com a equipe comandada por Levir Culpi, mas sim de cautela para evitar problemas no futuro.

“É diferente arrogância de precaução. Tem muita coisa pela frente? Tem. Vai deixar para resolver em cima da hora? Não!”, explicou aos sites Lance! e Globoesporte.com.

A final da Libertadores acontece no dia 29 de novembro e Mundial começa uma semana depois, no dia 6 de dezembro. Até o ano passado, a competição continental terminava no meio do ano, proporcionando um tempo maior para planejamento.

Com a mudança das datas nesta temporada, os clubes que disputam a Liberta passam a serem obrigados a antecipar os preparativos mesmo sem saber quem será o vencedor do torneio.

Assim como os outros sete clubes que ainda estão no torneio sul-americano, o Santos recebeu da Fifa uma série de orientações sobre o Mundial de Clubes. Em 2011, o Peixe foi até o Japão e acabou derrotado pelo Barcelona na decisão do torneio.