Modesto marca reunião com Levir e demissão será discutida no Santos

O empate em 1 a 1 com o Sport, na última quinta-feira, na Ilha do Retiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, abalou o ambiente do Santos. Após torcedores picharem a Vila Belmiro, o presidente Modesto Roma Júnior marcou uma reunião com Levir Culpi para a tarde desta sexta-feira. No encontro, a permanência do técnico no restante do ano estará em pauta.

Perguntado sobre a possibilidade de demitir o comandante nas próximas horas, o mandatário santista se esquivou, mas não bancou Levir.

“Jogamos bem? Não sei. Sofremos muita pressão e nosso time não é para sofrer. Algo tem que ser mudado. Vamos juntar as nossas sabedorias e ver o que pode ser mudado. É uma coisa que está sendo analisada todos os dias. É uma decisão que tomaremos em conjunto, no momento certo. Quando perdemos para o Corinthians na quarta rodada do Brasileiro, disse que precisávamos balançar a roseira. Tenho que me concentrar e pensar o que é melhor para o clube. Possibilidade (de Levir cair)? Pode tropeçar na escada do avião e cair. Ele está sujeito a todas as coisas, eu e você também. Quando nos reunirmos, talvez analisemos isso. E resolvemos isso”, explicou Modesto Roma em entrevista coletiva nesta sexta-feira, na Vila Belmiro.

Com o atual técnico balançando no cargo, o presidente citou a possibilidade de efetivar Elano até o final do ano. O ex-meia do Santos e atual auxiliar do clube vem se qualificando na CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para ser treinador de futebol.

“Existem mil variáveis. Pode ser Levir? Pode. Pode ser Elano? É mais difícil, mas está num trabalho de qualificação para obter certificados da CBF, mas um dia isso vai acontecer. Elano trabalha para se qualificar. Sentamos sempre para avaliar. Hoje vamos avaliar também. Quando estávamos conversando sobre isso (técnico), comentei com alguém do nosso grupo (CG) que devemos ter as decisões sempre com sabedoria. Convite para o encontro de hoje foi para transmitirmos as nossas sabedorias. Hoje vamos ter um encontro para discutir nossas sabedorias quando pessoal chegar do Recife. Vamos conversar como sempre conversamos”, concluiu Modesto.