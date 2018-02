Misterioso, Jair diz que Santos terá algo a mais por causa de Lucas Lima

O técnico Jair Ventura esboçou o time titular com Daniel Guedes e Eduardo Sasha, e Gabigol entre os reservas. Em coletiva de imprensa, porém, a opção foi pelo mistério. Vários repórteres tentaram arrancar a escalação do Santos e a estratégia do treinador. A resposta foi a mesma: “Não posso falar”.

Sobre Lucas Lima, Jair não poupou palavras. O treinador diz que a presença do ex-santista no clássico contra o Palmeiras é um algo a mais para o Peixe. A partida será disputada no domingo, às 17h (de Brasília), na arena do rival, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.

“Sai um pouco do mais do mesmo (a rivalidade). Não vejo problema, é característica do Lucas (Lima). Braz deu uma declaração e não quer que ele ganhe. Esse é o algo a mais. Sei que vão dar algo a mais para não ouvir gracinha do Lucas. A rivalidade está aflorada, dá para sentir. A briga está mais aflorada por causa dos grandes jogos recentes. Tendência é essa”, disse Jair.

Lucas Lima será o armador do Palmeiras, mas não terá marcação especial do alvinegro. Jair Ventura acredita que a atenção ao meia pode oferecer mais espaço para os atacantes.