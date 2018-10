Mesmo recuperado, Bambu desfalca o Santos contra o Internacional

Robson Bambu está recuperado de lesão muscular na coxa direita, mas não reforçará o Santos na partida contra o Internacional, nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), em Porto Alegre, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro recusou proposta de renovação no Peixe e tem pré-contrato assinado com o Atlético-PR. Desta forma, o técnico Cuca optou por deixá-lo fora do jogo até que a sua situação seja resolvida. O vínculo vale até o dia 10 de novembro.

Alison (suspensão), Rodrygo (seleção brasileira sub-20) e Bryan Ruiz (seleção da Costa Rica) voltam a ficar à disposição. Felippe Cardoso segue no departamento médico.

A provável escalação é: Vanderlei, Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Rodrygo, Bruno Henrique e Gabigol.

Veja os 23 relacionados do Santos

Goleiros: Vanderlei e Vladimir

Laterais: Dodô, Daniel Guedes e Victor Ferraz

Zagueiros: Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo e Luiz Felipe

Meio-campistas: Alison, Bryan Ruiz, Carlos Sánchez, Diego Pituca, Jean Mota, Léo Cittadini, Renato e Yuri

Atacantes: Arthur Gomes, Bruno Henrique, Copete, Derlis González, Eduardo Sasha, Gabriel e Rodrygo