Mesmo questionado, Sampaoli mantém artilheiro da temporada no banco

Vindo de três jogos sem vitória, Jorge Sampaoli fez mudanças no time do Santos para o jogo contra a Chapecoense. Ainda assim, o treinador optou por manter Carlos Sánchez no banco, mesmo que o uruguaio tenha bons números na temporada.

Desde o início do ano, Sánchez realizou 40 jogos pelo Peixe, e balançou as redes em 12 oportunidades. O meia é o artilheiro do time na temporada.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

No Campeonato Brasileiro, o uruguaio é um dos principais nomes da equipe para a criação de chances de gol. Sánchez é o melhor jogador do Santos em número de assistências (3) e cruzamentos certos (24). Além disso, ele deu 24 passes para finalizações na competição.

Após as duas derrotas consecutivas, para São Paulo e Cruzeiro, Carlos Sánchez perdeu espaço na equipe titular. Na vitória diante da Chapecoense, o meia entrou em campo aos 15 minutos do segundo tempo.