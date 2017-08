Mesmo punido, Modesto aparece em evento do Santos na Vila Belmiro

O presidente do Santos, Modesto Roma Júnior, participou de um evento público do clube, nesta quinta-feira, na Vila Belmiro, um dia após pegar gancho de 120 dias pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva). Ele foi enquadrado por conta de denúncias infundadas sobre interferência externa no jogo contra o Flamengo, quando acusou o repórter Eric Faria, da TV Globo, de avisar ao árbitro Leandro Vuaden que um pênalti marcado não tinha acontecido.

O mandatário santista ficou no local por 15 minutos, tirou algumas fotos com torcedores e saiu sem dar entrevistas. Durante a suspensão de 120 dias, ficou definido que Modesto não pode realizar qualquer ato como presidente da entidade.

Ele não pode também comparecer a áreas específicas para membros do clube, como vestiários e camarotes. Para ir no jogo do Santos, só como torcedor comum pagando ingresso. No evento desta quinta, porém, o presidente ficou apenas na calçada da Vila Belmiro, espaço que pode ser acessado por qualquer pessoa.

Por conta da punição, as responsabilidades presidenciais do Peixe ficarão com o vice, César Conforti. Mesmo assim, o Santos informou que não concorda com o gancho e irá recorrer da decisão.