Mesmo em má fase, Santos pode garantir vaga na Liberta neste domingo

O Santos deixou para passar por sua pior fase justamente na reta final do Campeonato Brasileiro. Antes sonhando até com o título, o Peixe engatou uma sequência de três derrotas seguidas (para Vasco, Chapecoense e Bahia, respectivamente) e vê a vaga na Libertadores ameaçada.

Porém, mesmo com os problemas para retomar o bom futebol, a equipe comandada por Elano tem grandes chances de encaminhar ou até já decretar a classificação direta para a fase de grupos do torneio continental neste domingo, às 19h (de Brasília), quando recebe o Grêmio.

Enfrentando um ‘time C’ do Tricolor Gaúcho, que está focado apenas na final da Libertadores e nem mandará o técnico Renato Portaluppi para a Vila Belmiro, o alvinegro tem tudo para sair de campo com a vitória, mantendo-se na quarta colocação do Brasileiro, com 59 pontos.

Caso o triunfo aconteça, o Santos confirma a vaga nos grupos da Liberta se Flamengo e Botafogo tropeçarem em Corinthians e São Paulo, respectivamente.

Porém, mesmo se os cariocas vencerem, o Peixe já deixará a vaga bem encaminhada se bater o Grêmio, afinal, a equipe comandada por Elano ficará cinco pontos na frente do Fogão e com seis de diferença para o Rubro-Negro, faltando apenas duas rodadas para o término do Brasileirão.