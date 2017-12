Mesmo de saída, Kayke será titular do Santos contra o Avaí

Kayke será titular do Santos na última partida de 2017, contra o Avaí, no próximo domingo, às 17h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem contar com Ricardo Oliveira, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo diante do Flamengo, no último domingo, o técnico Elano optou por dar uma última chance ao camisa 11. Ele vem treinando entre os titulares no CT Rei Pelé durante a semana.

Contratado no início do ano por empréstimo do Yokohama Marinos, Kayke chegou a assumir a titularidade em parte da temporada, mas caiu de rendimento, passou a ser criticado pela torcida e não permanecerá no Peixe em 2018.

Com o momento ruim vivido pelo camisa 11, existia a expectativa do jovem Yuri Alberto ganhar uma oportunidade diante do Avaí. Porém, Elano quer preservar o atacante de 16 anos.

Além disso, o treinador santista também não contará com David Braz e Caju, machucados, e Alison, suspenso. Sendo assim, a equipe entrará em campo contra o Avaí com: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Luiz Felipe e Jean Mota (Emerson ou Copete); Matheus Jesus, Renato e Vecchio; Copete, Bruno Henrique e Kayke.