Mesmo com time titular na cabeça, Levir fecha treinos do Santos antes do clássico

O Santos não deve ter grandes mudanças para o duelo contra o Corinthians, neste domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, o técnico Levir Culpi decidiu fazer mistério antes do clássico e vem fechando todos os treinos desde a última quarta-feira.

Na atividade desta quinta, o comandante testou Gustavo Henrique na vaga do suspenso David Braz. O camisa 6 deve atuar ao lado de Lucas Veríssimo na zaga santista.

Já o argentino Emiliano Vecchio está recuperado de lesão muscular na coxa direita e volta ao time, mas provavelmente começará no banco de reservas. Nilmar, Matheus Jesus e Luiz Felipe também devem ficar como opções neste domingo.

No próximo sábado, a diretoria do alvinegro irá abrir os portões da Vila Belmiro para a torcida acompanhar o treino. Porém, Levir não deve esboçar os titulares durante a atividade, mantendo o ‘mistério’ antes do embate com o Timão.

Sendo assim, o Peixe deve ser escalado para o clássico com: Vanderlei, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Zeca; Renato, Alison e Lucas Lima; Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.