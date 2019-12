Meninos da Árvore ficam “desconsolados” com saída de Sampaoli do Santos

Os Meninos da Árvore certamente são os torcedores mais tristes com a saída do técnico Jorge Sampaoli, anunciada pelo Santos na noite da última terça-feira.

Os garotos estiveram próximos do dia a dia do Peixe desde o início do ano, quando se penduravam nas árvores até o convite para entrar no CT Rei Pelé. Receberam presentes, foram à casa do treinador e tentaram até o último minuto convencê-lo a permanecer.

“Hoje vai ser aquele dia triste. É vida que segue. Ninguém fica para sempre. O que eles viveram acho que nenhum torcedor viveu até hoje”, diz Beto Bandeiras, pai do Juan e Kauan e tio de Matheus, três das “famosas” crianças.

O caso de Sampaoli deve terminar na Justiça. O argentino nega ter pedido demissão, enquanto o Alvinegro cobra a multa rescisória e alega “populismo” do técnico.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com