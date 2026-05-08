Menino e Lautaro avançam em transição, e Santos intensifica preparação para pegar o Bragantino

O Santos teve, na manhã desta sexta-feira, o terceiro dia de atividades com foco em seu próximo compromisso, diante do Bragantino. O elenco do Peixe se apresentou no CT Rei Pelé e avançou na preparação para a partida, marcada para as 18h30 (de Brasília) deste domingo, em que contará com um desfalque no ataque.

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Como foi o treino

Com os titulares de volta após um dia de atividades regenerativas, o elenco santista realizou um treino técnico e tático nesta manhã.

Gabriel Menino e Lautaro Díaz, ambos em transição física, participaram de parte do treino desta sexta. Ambos sofreram lesões na coxa e ainda não devem estar disponíveis para enfrentar o Bragantino.

Desfalques

Nesta sexta, o Santos ganhou o desfalque de Thaciano, que teve confirmada uma lesão muscular na coxa direita após exames de imagem. Advertido com o terceiro cartão amarelo na última rodada, contra o Palmeiras, Gabriel Brazão também é baixa para este domingo.

Além deles, Gustavo Henrique (lesão no adutor da coxa esquerda) e Vinicius Lira (em recuperação após cirurgia no ligamento do joelho) também são desfalques.

Situação no Brasileirão

O Santos busca recuperação na competição nacional após uma sequência de quatro jogos sem vitória, acumulando uma derrota e três empates. Com 15 pontos, a equipe ocupa a 16ª colocação na tabela, empatada com o Corinthians (17°), mas levando vantagem no número de gols marcados (19 contra 10).

Próximos jogos do Santos

Santos x Red Bull Bragantino (15ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 10/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Coritiba x Santos (jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 13/05 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)