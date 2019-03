Matheus Ribeiro revela surpresa de Sampaoli e explica briga por posição no Santos

O técnico Jorge Sampaoli surpreendeu até mesmo o próprio Matheus Ribeiro ao colocá-lo no meio-campo no empate do Santos por 0 a 0 com o Corinthias, no último domingo, em Itaquera.

O lateral-direito nunca havia jogado na posição e atuou aberto pela direita, à frente de Victor Ferraz.

“A gente trabalha para diversificar o treinamento, Sampaoli cobra variações de um jogo, nunca tinha jogado, mas estava atento e Sampaoli optou por mim ali. Nunca sabemos o que vai acontecer na partida”, disse Matheus, em entrevista coletiva nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé.

Matheus Ribeiro também comentou sobre a briga por posição com o capitão Victor Ferraz. O atual reserva pregou respeito e disse que pode ganhar a vaga do camisa 4.

“Acredito que dá para brigar, mas respeitando a história. É nosso capitão, todos respeitam e gostam muito. Temos que estar preparados sempre e aí fica a critério do treinador”, concluiu.

O Santos, já classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista, enfrentará o Novorizontino nesta sexta, às 20h30, no Pacaembu. Sampaoli poupará titulares e Matheus Ribeiro é uma das possíveis novidades.

