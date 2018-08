Matheus Jesus é devolvido pelo Gamba Osaka, mas Santos não demonstra interesse

Matheus Jesus foi devolvido pelo Gamba Osaka-JAP antes do fim do empréstimo, que seria até dezembro, mas o Santos não demonstrou interesse em contar com o volante de 21 anos.

Como foi o Peixe quem abriu mão do seu empréstimo para liberar Matheus ao Gamba Osaka, o normal seria o jogador retornar para o Brasil e cumprir o contrato até o fim do ano. Sem essa intenção santista, o meio-campista terá se de apresentar ao Estoril-POR, clube detentor de seus direitos econômicos.

Depois de passagem pela Ponte Preta, Matheus jogou 14 vezes no Santos entre 2017 e 2018, sem marcar gols. Fora dos planos do técnico Jair Ventura nessa temporada, o volante entrou em campo em apenas quatro partidas antes de ser liberado. No Gamba Osaka, foram 18 jogos até Levir Culpi ser demitido e ele perder espaço.