Matheus Jesus, do Santos, acerta com time de Levir no Japão

Matheus Jesus está bem perto de ser anunciado como reforço do Gamba Osaka, time do técnico Levir Culpi no Japão. Sem espaço no Santos, ele deve ser cedido por empréstimo pelo Estoril, de Portugal. Faltam detalhes contratuais.

Matheus tinha contrato com o Peixe até o fim do ano, mas o clube não tem interesse na permanência em definitivo e aceitou liberá-lo. Em 2018, ele fez apenas quatro jogos, um como titular, e acabou substituído no intervalo contra o Ituano, no Pacaembu.

O volante de 20 nem foi relacionado pelo técnico Jair Ventura para a partida contra o Novorizontino, nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi. Ele aguarda pelo “ok” de seus representantes para viajar ao Japão.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com