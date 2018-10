Marketing do Santos explica patrocínio maior que a média no uniforme

O Santos lançou, na última quinta-feira, o terceiro uniforme para 2018. E, mais uma vez, parte da torcida santista reclamou do tamanho do patrocínio master da Caixa Econômica Federal.

O logo é maior que em outros clubes do futebol brasileiro por conta de outra parceria, com a Philco, nas costas. Marcelo Frazão, executivo de marketing do Peixe, explica o ajuste para que o master não deixe de ter o maior destaque.

“Desde maio, com a entrada da Philco como patrocinadora de nossos uniformes, ajustamos as dimensões da aplicação do patrocínio master da Caixa para estarmos dentro da hierarquia de proporções entre as marcas exigida por contrato”, disse o profissional, à Gazeta Esportiva.

A dimensão da Caixa no uniforme incomoda, mas o marketing teve um motivo para comemorar: as estampas em preto na camisa.

“É um resultado estético que ficou muito bacana e que teve a participação dos patrocinadores. A gente fez um trabalho com cada uma das marcas para sensibilizá-los de que seria importante para o resultado da camisa a aplicação em preto de cada um deles, diferentemente do que acontece nos outros dois uniformes”, explicou Frazão.

A estreia do uniforme dourado será neste sábado, contra o Fluminense, às 16h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.