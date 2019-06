Marinho se despede do Grêmio rumo ao Santos: “Foi um prazer”

Acertado com o Santos, Marinho se despediu do Grêmio por meio de publicação nas redes sociais no início da noite desta quarta-feira.

“Como todos sabem, a palavra gratidão está em meu dicionário. Costumo agradecer por tudo que acontece em minha vida, e não poderia ser diferente neste momento. Estou deixando o Grêmio e seguirei outro desafio. Só tenho a agradecer aos funcionários do clube, aos jogadores, à comissão técnica, a diretoria e ao torcedor por tudo que passei neste quase um ano no clube. Busquei acertar e honrar essa camisa sempre. Foi um prazer vestir esse manto. Deixo minha torcida para que o clube continue sendo esse gigante que é. Só quem joga no Grêmio sabe o peso que é defender essas cores. Obrigado”, escreveu o atacante.

A negociação entre Santos e Grêmio pela “troca” entre David Braz e Marinho foi concluída nesta quarta-feira. Os jogadores se transferem em definitivo. Falta os exames médicos e a assinatura.

O zagueiro, de volta após empréstimo ao Sivasspor-TUR, tinha contrato até fevereiro, mas foi liberado de forma antecipada pelo Peixe. Essa venda resultou em “desconto” pela compra de Marinho.

O Alvinegro pagará R$ 4 milhões parcelados pelo atacante de 28 anos. O salário alto era a última pendência, mas o valor estará no teto estipulado pela diretoria.

David Braz foi dispensado pelo ex-técnico Cuca, no ano passado, e não teria espaço no atual elenco santista sob o comando de Jorge Sampaoli. Ele foi um pedido de Renato Gaúcho.

Marinho era reserva no Grêmio e viu com bons olhos a possibilidade de atuar no Santos para substituir Rodrygo, negociado com o Real Madrid-ESP, no segundo semestre. Essa foi a terceira tentativa do Peixe de contratá-lo. As outras ocorreram em 2016 e 2018.

