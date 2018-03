Mais experiente em Libertadores, Copete aposta na mescla do Santos

Jonathan Copete é o jogador do Santos mais experiente no assunto Libertadores da América. Entre os 30 inscritos, o atacante e o goleiro Vladimir são os únicos que já ergueram a taça continental. E o colombiano é, do atual elenco, quem mais vezes disputou a competição.

Copete participou da campanha campeã do Atlético Nacional em 2016, antes de reforçar o Peixe. E essa será a sexta Libertadores do jogador de 30 anos.

“Sabemos que a Libertadores é um dos campeonatos mais difíceis do mundo. Temos muitos clubes com condições de brigar pelo título e acredito que o Santos é um deles. Nosso grupo conta com uma boa mescla de jogadores experientes e jovens com potencial. Estamos preparados para fazer uma boa campanha”, afirmou o colombiano.

Especialista, Copete acredita que largar bem é fundamental por uma boa campanha na Libertadores. O Santos vai estrear contra o Real Garcilaso nesta quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), na altitude de 3.400 metros de Cuzco, no Peru.

“Todo jogo na Libertadores é difícil, ainda mais sendo uma estreia. É muito importante começar a competição vencendo e trabalhamos muito bem nos últimos dias. Nosso objetivo é voltar com a vitória para o Brasil e iremos em busca disso”, analisou.

Números de Copete pela Libertadores

Santos – 2017

9 jogos (6 como titular)

Atlético Nacional – 2016

8 jogos (7 como titular)

3 gols

Atlético Nacional – 2015

8 jogos (7 como titular)

1 gol

Santa Fe – 2014

6 jogos (5 como titular)

2 gols

Vélez Sarsfield – 2013

8 jogos (5 como titular)

2 gols

Jogadores do atual elenco que mais vezes disputaram a Libertadores

1º Copete – (cinco vezes – 2017, 2016, 2015, 2014 e 2013)

2º – Renato – (quatro vezes – (2017, 2014, 2004 e 2003)

3º – Vladimir (três vezes – 2017, 2012 e 2011)

3º – David Braz (três vezes – 2017, 2012 e 2010)

Copete pelo Santos

92 jogos

24 gols

12 assistências