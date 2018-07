Maestro do Santos, Bryan Ruiz estuda para ser técnico em escola argentina

O Santos contratou Bryan Ruiz como seu novo maestro, responsável por reger o time no meio-campo. E o costarriquenho quer ser também um maestro na origem castelhana da palavra: um professor.

Ruiz é aluno da Associação de Treinadores do Futebol Argentino, escola responsável pela formação de todos os técnicos do país desde 1994, reveladora de nomes como Diego Simeone (Atlético de Madrid-ESP), Jorge Sampaoli (ex-Argentina), Marcelo Bielsa (Leeds United-ING) e José Pékerman (seleção colombiana).

O meia do Peixe e capitão da Costa Rica está no Primeiro Nível (a licença B), desenvolvida para comandar times de base até o sub-15. Com aulas online, Ruiz já aprendeu sobre parte técnica, tática, preparação física e até psicológica, como medicina esportiva e neurociências. As referências são as seguintes: aluno aplicado, muito correto, responsável e com nível sócio-cultural elevado. A rotina de atleta faz com que o curso, previsto para um ano, seja paralisado e retomado com frequência. A prova final é em Buenos Aires.

“A rigorosidade do curso é muito alta, com exercitações e exames cronometrados a cada semana. Para formar os melhores, só exigindo e entregando o melhor. A modalidade online permite que atletas em atividade que moram em qualquer parte do mundo, e vivem viajando com clubes e seleções, possam continuar estudando e se qualificando. Muitos jogadores se formaram e continuam em atividade, um diferencial dentro de campo também, além de uma grande ajuda e facilidade para o treinador contar com atletas com conhecimentos acima da média. Argentinos como Mascherano, D’Alessandro, Demichelis, Zabaleta e Pablo Aimar finalizaram o curso ou ainda estão aprendendo”, disse Leo Samaja, argentino que vive na Espanha e coordena a ATFA no Brasil, à Gazeta Esportiva.

Bryan Ruiz deu um spoiler de seu conhecimento tático na apresentação oficial como jogador do Santos, na semana passada. O meia de 32 anos falou de suas funções e analisou o Peixe depois de assistir à derrota por 1 a 0 para o Monterrey, em amistoso no México.

“No meio-campo é onde a equipe precisa algo a mais, que pause ou acelere dependendo das condições. Tenho essa experiência para me entrosar com os colegas e jogar a bola aos atacantes. Tenho visto que são muito rápidos e possuem qualidade. É conciliar o ritmo do jogo, controlar o meio-campo, e sei que o Santos gosta de tocar a bola pé a pé. Assisti ao jogo contra o Monterrey e tive a dimensão de como o time joga. Foi um amistoso, é diferente, mas dá uma ideia. Vi os jogadores, a idade, a combinação de experiência de novos com os mais rodados. Isso dá muita força. É o que eu conheço por agora”, explicou.

Jorge Jesus, hoje no Al-Hilal, da Arábia Saudita, dirigiu Ruiz no Sporting-POR. O técnico, o melhor da carreira do costarriquenho de acordo com o próprio, destacou o conhecimento do meia em entrevista coletiva de maio de 2016. Bryan foi revelado pelo Alajuelense-CRC e passou por Gent-BEL, Twente-HOL, Fulham-ING e PSV-HOL.

“Bryan é um Deus na Costa Rica, é um maestro em tudo, com ótima leitura de jogo um exemplo para os mais jovens. É um dos nossos capitães, tem esse perfil e pode ajudar ao time em muitos aspectos. O Sporting tem a sorte de contar com ele”, afirmou Jesus.

O maestro do Santos ganhou uma semana de descanso e começará os treinos ainda nessa semana no CT Rei Pelé. Ele não enfrentará o Palmeiras nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Pacaembu, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda não há previsão de estreia.