Má fase de Muralha fez santistas ‘arriscarem mais’ contra o Flamengo

O Santos venceu o Flamengo de virada por 2 a 1 e garantiu a vaga direta na fase de grupos da Libertadores, no último domingo, na Ilha do Urubu, muito em função da má fase de Alex Muralha, afinal, o goleiro falhou nos dois tentos marcados pelo Peixe, com Bruno Henrique e Arthur Gomes.

Atentos a visível insegurança demonstrada pelo arqueiro do Rubro-Negro, os jogadores do Peixe admitiram que bolaram uma estratégia durante o intervalo da partida e combinaram de arriscar mais ao gol na segunda etapa.

“Muralha não está vivendo um bom momento, a torcida pega no pé e tem a desconfiança. Nós falamos para arriscar porque sabíamos que poderíamos vencer. Combinamos no vestiário e conseguimos sair com a vitória”, revelou Bruno Henrique na zona mista.

O goleiro Vanderlei, um dos destaques do Campeonato Brasileiro, desejou recuperação a Muralha, que foi hostilizado na Ilha do Urubu após o triunfo do alvinegro.

“Todos estamos sujeitos a isso. São fases que o atleta passa. Torço para que ele supere. E tenho certeza que ele vai passar por isso”, comentou o santista.

Apesar da estratégia admitida pelos santistas, a equipe comandada pelo técnico Elano fez apenas três finalizações durante o confronto do último domingo, contra 28 do Flamengo.