Lyon vira única opção, e Santos torce por bom rendimento de Veríssimo na Vila

Depois de não vender Lucas Veríssimo ao Torino-ITA por 10 milhões de euros (R$ 45,3 mi), o Santos espera por boas atuações do zagueiro para impressionar o Lyon-FRA, única opção atualmente.

O Lyon promete enviar um representante ao Brasil para acompanhar Veríssimo nos jogos contra Flamengo e América-MG, dias 25 e 29, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. A expectativa é de uma oferta dos mesmos R$ 45,3 mi, só que para os 80% dos direitos econômicos pertencentes ao Peixe. O atleta tem 10% e dois empresários possuem 5%.

O chefe de recrutamento de atletas do Lyon, Florian Maurice, viu Lucas Veríssimo na derrota por 2 a 1 para o Internacional, no dia 10 de junho, na Vila. Na ocasião, o zagueiro foi expulso no segundo tempo ao xingar o auxiliar Luiz Claudio Regazone após reclamação de falta no gol de Cuesta.

Em processo de negociação, o defensor não viajou para o México, na disputa de amistosos contra Monterrey e Querétaro, mas está à disposição do técnico Jair Ventura para o clássico contra o Palmeiras, nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Pacaembu, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Gustavo Henrique treinou como titular ao lado de David Braz durante a pausa para a Copa do Mundo na Rússia, mas o camisa 14 está com uma virose e pode ser desfalque. Dessa forma, Veríssimo disputaria posição com Luiz Felipe.