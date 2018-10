Lucas Veríssimo treina com bola em atividade vista pelo presidente do Santos

Lucas Veríssimo mostrou que está recuperado de lesão na coxa esquerda em treinamento de finalizações do Santos na tarde desta terça-feira, no CT Rei Pelé.

O zagueiro trabalhou com bola sem limitações e deve ser opção do técnico Cuca no clássico contra o Corinthians, sábado, no Pacaembu, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A dupla de defesa, porém, deve ser formada por Luiz Felipe e Gustavo Henrique.

O treino desta terça foi acompanhado por José Carlos Peres. O presidente ficou parte da atividade em um dos bancos de reservas antes de voltar para as dependências do centro de treinamento.

O volante Alison, suspenso, e Rodrygo, com a seleção brasileira sub-20, são desfalques certos. No meio-campo, Yuri, Renato e Jean Mota são as opções. Derlis González deve ser o escolhido para o ataque.

