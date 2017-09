Santos se apega a bom retrospecto para superar ausência de Lucas Lima

O técnico Levir Culpi não poderá contar com seu principal jogador na partida mais importante do Santos na temporada. Com uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita, Lucas Lima foi descartado para o duelo com o Barcelona de Guaiaquil, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela volta das quartas de final da Libertadores.

Porém, se depender do retrospecto da equipe sem o camisa 10, os torcedores do alvinegro podem ficar mais tranquilos. Em jogos onde não pôde contar com Lucas Lima na temporada, o Santos conquistou 57,7% dos pontos, com oito vitórias, dois empates e cinco derrotas.

Já Levir Culpi só não teve o meia em campo em apenas quatro oportunidades, sendo dois triunfos, um empate e apenas um revés, no último sábado, com time reserva, contra o Botafogo, pelo Brasileirão.

“Sabemos da qualidade do Lucas. Ele é diferente. Tecnicamente não tem comparação com ninguém, a vaga dele é praticamente sem disputa, mas o Jean tem muita qualidade, que pode dar muita marcação sem bola, ajuda muito e no um contra um pode fazer diferença”, explicou o argentino Emiliano Vecchio, citando Jean Mota, que assumirá a função de armador nesta quarta.

Após o empate por 1 a 1 em Guaiaquil, o Peixe pode ficar no 0 a 0 na Vila para ir à semifinal da Libertadores. Uma nova igualdade por 1 a 1 leva a decisão para os pênaltis. Caso seja derrotado, o alvinegro deixa a competição continental.