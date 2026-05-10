Luan Peres sofre fratura na mão e é cortado de Santos x Bragantino

Inicialmente relacionado pelo Santos para enfrentar o Red Bull Bragantino neste domingo, às 18h30 (de Brasília), Luan Peres foi cortado da partida. O zagueiro sofreu uma fratura no quarto metacarpo da mão esquerda e não fica à disposição do técnico Cuca.
Na última partida do Peixe, diante do Recoleta, ele iniciou entre os reservas e entrou em campo apenas aos 30 minutos da segunda etapa, terminando a partida sem nenhuma queixa.
Com a ausência de Luan Peres, a dupla de zaga do Santos será formada por Lucas Veríssimo e Adonis Frías.
— Santos FC (@SantosFC) May 10, 2026
Outros desfalques
Além do zagueiro, Cuca conta com os desfalques de: Thaciano (lesão na coxa direita), Gabriel Brazão (suspenso), Gustavo Henrique (lesão no adutor da coxa esquerda), Vinicius Lira (em recuperação após cirurgia no ligamento do joelho) e Mayke (virose).
Ficha técnica
- Jogo: Santos x Red Bull Bragantino
- Data e horário: 10 de maio de 2026 (domingo) | 18h30 (de Brasília)
- Competição: Campeonato Brasileiro
- Local: Vila Belmiro
- Onde Assistir: Premiere