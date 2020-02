Luan Peres percebe mudança em Jesualdo antes de decisões pelo Santos

Nesta quinta-feira, o zagueiro Luan Peres destacou a diferença de trabalho que o técnico Jesualdo começou a impor para uma semana decisiva que o Santos vai enfrentar, com o clássico contra o Palmeiras no próximo sábado, pelo Estadual, e a estreia na Libertadores, na Argentina, contra o Defensa Y Justicia, na próxima terça-feira.

“Uma coisa que achei que mudou foi o vídeo. Começamos a ver mais cedo, começamos ontem a ver sobre o Palmeiras. Perguntou para a gente o que entendemos do vídeo, isso é válido, conversa de treinador para jogador, a gente perguntando sobre se impor, apertar a marcação ou segurar. Trabalho no campo foi um pouco diferente. Ele está tentando achar uma solução. Viu que não deu certo, nós e ele percebemos. Está tentando encontrar uma forma de joga”, disse em entrevista coletiva no CT Rei Pelé.

Depois de dois jogos sem conseguir desempenhar um bom futebol no Campeonato Paulista, contra a Ferroviária e Ituano, o defensor disse que o elenco precisa mudar a chave para focar neste semana diferente de qualquer outra.

“Semana como qualquer outra não, é clássico. Começa diferente independentemente do resultado. Sabemos do desempenho não tão bom, principalmente nos dois últimos jogos. Foi nítido contra a Ferroviária e no último jogo também. Agora é clássico e Libertadores, semana importante”, completou.

Santos e Palmeiras se enfrentam neste sábado, pela oitava rodada do Estadual, às 16h (de Brasília), no Estádio do Pacambu, com apenas torcida do Peixe.