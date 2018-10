“Louco para jogar”, Guilherme espera chance para sair do zero no Santos

Cuca reestreou como técnico do Santos no dia 1 de julho, em derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro pela Copa do Brasil. De lá para cá, em quase quatro meses, quase todos os jogadores de linha foram utilizados. A exceção é Guilherme Nunes.

Uma semana depois da estreia, Cuca elogiou Guilherme e o comparou a Thiago Maia. Havia a expectativa de maior utilização do volante, mas o “problema” foi a afirmação de Diego Pituca, titular absoluto no meio-campo santista.

“Cada jogo tem um pedido. Sempre penso nas trocas antes, para não perder tempo e ser pego de surpresa. Guilherme Nunes joga na função do Pituca, mais ou menos parecido. Se der brecha, vai jogar. Pituca tem que cuidar para não dar brecha. E subimos o nível todo. Guilherme está louco para jogar. Motivamos sempre para termos o melhor. Não podemos deixar os titulares à vontade. Tem que provar sempre”, disse Cuca, em entrevista coletiva.

Mesmo sendo o único a não sair do banco de reservas, Guilherme nega que esteja ansioso e está otimista por uma chance ainda em 2018.

“Não estou ansioso, estou focado e trabalhando para estar com a cabeça tranquila para aproveitar oportunidade. Ansiedade atrapalharia um pouco, então trabalho firme e tranquilo esperando para aproveitar uma chance. Acho que pode rolar, sim, uma oportunidade até o final do ano. Estamos nos últimos jogos do campeonato e podem acontecer diversas coisas como suspensão e lesão”, disse Guilherme, à Gazeta Esportiva, antes de comentar sobre as suas funções em campo.

“Para mim, tanto faz. Fiz primeiro volante e segundo volante também. Deixo para o Cuca escolher. Me sinto bem no meio, então faço as duas funções. É tranquilo. Venho trabalhando para ser utilizado e mostrar o meu talento”, emendou.

Promovido ao elenco profissional pelo ex-técnico Jair Ventura, Guilherme Nunes estreou logo no clássico contra o São Paulo, em vitória por 1 a 0 pelo Campeonato Paulista. Depois entrou em campo diante do São Bento e Nacional, pela Libertadores, ainda em março.