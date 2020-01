Lima, o Curinga da Vila, completa 78 anos e Santos presta homenagem nas redes sociais

Antônio Lima dos Santos, ou apenas Lima, ídolo do Santos, completa 78 anos de idade neste sábado. Famoso pela versatilidade em campo, o jogador fez parte do time histórico do alvinegro praiano nos anos 60.

Lima chegou ao Santos em 1961, comprado da Juventus, originalmente como lateral-direito. Pelas mãos do técnico Luís Alonso Perez, o Lula, passou a atuar também como lateral-esquerdo, zagueiro e volante, o que lhe rendeu o apelido de Curinga da Vila.

Rapidamente, ele se tornou uma peça fundamental do Esquadrão Imortal santista. Ao lado de Pelé, Pepe e Coutinho, foram dois campeonatos Mundiais (1962 e 1963), duas Sul-americanas (1962 e 1963), seis Brasileiros (1961, 1962, 1963, 1964, 1965 e 1968), três torneios Rio-São Paulo (1963, 1964 e 1966), sete Paulistas (1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968 e 1969), uma Recopa Sul-Americana (1968) e e uma Recopa Mundial (1968).

Ao todo, o Curinga fez 694 jogos com a camisa do Santos e marcou 65 gols, sendo o quarto jogador com mais partidas disputadas na história do Peixe.