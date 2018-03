Libertadores: Santos vai enfrentar o Estudiantes na Vila Belmiro

O Santos vai enfrentar o Estudiantes-ARG, no dia 24 de abril, pela quarta rodada da Libertadores da América, na Vila Belmiro. A informação foi confirmada pelo vice-presidente Orlando Rollo à Gazeta Esportiva. A mudança já foi aprovada pelo Comitê de Gestão. Resta a aprovação da Conmebol.

Os jogos contra o Nacional-URU, no dia 15 de março, e Real Garcilaso, em 24 de maio, serão no Pacaembu. Caso se classifique, o Peixe deve jogar as fases finais na capital paulista.

O alvinegro estreou na competição continental com derrota por 2 a 0 para o Garcilaso, no Peru, na última quinta-feira. O time sentiu os efeitos da altitude de 3.400 metros de Cusco.