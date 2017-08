Levir vibra com virada, mas ainda vê Santos ‘um pouco atrás’ dos rivais

Em apenas quatro dias, o Santos duelou contra dois adversários diretos na briga pela parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Após ser pressionado e alcançar um empate com o Grêmio, no último domingo, em Porto Alegre, o Peixe buscou uma virada heroica contra o Flamengo, nesta quarta-feira, no Pacaembu.

Porém, apesar dos bons resultados, o técnico Levir Culpi acredita que o alvinegro ainda não está no mesmo nível dos rivais.

“Vivemos de vitórias assim. De reverter um jogo como esse. Joga a torcida para cima. Não há como negar, estou feliz da vida. Temos que ter consciência de que nos últimos jogos o Grêmio e o Flamengo mostraram que o conjunto está em outro nível, no conjunto estamos um pouco atrás ainda. Com os que estão voltando do DM, podemos construir um time para superar esses adversários”, disse o comandante em entrevista coletiva após o duelo contra o Rubro-Negro.

“O Santos joga pela ponta do campeonato, mas as coisas se desenham no meio da competição. Os clubes têm um nível parecido. O resultado de hoje foi dificílimo, foi estranho, não dá pra explicar”, concluiu Levir.

Com a vitória, o Peixe chegou aos 34 pontos e manteve-se na terceira posição. No próximo domingo, às 19h (de Brasília), os santistas visitam o Avaí, na Ressacada, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

