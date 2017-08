Levir vê empate justo entre Santos e Flu: “Jogo não merecia um vencedor”

Apesar de boas chances desperdiçadas, Santos e Fluminense não saíram do 0 a 0 na noite desta segunda-feira, no Pacaembu, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na primeira etapa, o Peixe foi amplamente superior. Já na volta do intervalo, o Tricolor das Laranjeiras cresceu no confronto e chegou até a colocar bola na trave, com Wendel.

Para o técnico Levir Culpi, o empate entre as duas equipes foi justo, mas merecia pelo menos alguns gols. “É um clássico. O Fluminense tem jogadores de ótimo nível. Criamos boas oportunidades no primeiro tempo e poderíamos ter criado um outro caminho. O jogo não merecia um 0 a 0, mas acho que também não merecia um vencedor”, explicou o comandante em entrevista coletiva.

E antes do duelo acontecer, Levir Culpi surpreendeu os santistas ao poupar David Braz, Copete e Bruno Henrique da partida. Na visão do treinador, os três atletas, principalmente os atacantes, estavam sofrendo com o desgaste físico e poderiam se lesionar se entrassem em campo.

“Bruno e Copete estavam visivelmente desgastados. O Braz não estava tão ruim assim, mas o Gustavo Henrique, que é considerado um dos titulares, também precisava voltar a jogar, pra pegar ritmo. A responsabilidade pelo segundo tempo de hoje foi minha, porque além das mudanças iniciais, eu ainda troquei três atletas depois do intervalo. Eu mesmo levei um certo desequilíbrio ao time. Um ponto vale muito, acho que foi o que a partida mereceu”, concluiu Levir.

Na 21ª rodada, os santistas viajam até o Paraná para o duelo contra o Coritiba, no próximo domingo, às 19h (de Brasília), no Couto Pereira.

