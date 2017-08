Levir vê pressão do Atlético-PR como ‘lição’ e cobra melhora do Santos

O Santos venceu o Atlético-PR por 1 a 0, nesta quinta-feira, avançou às quartas de final da Libertadores, mas não convenceu os mais de 12 mil torcedores presentes na Vila Belmiro. Totalmente dominando dentro de casa, o Peixe foi pressionado desde o início pelo Furacão e irritou o técnico Levir Culpi, que cobrou uma melhora da equipe após o confronto.

“Fiquei mais feliz com a classificação do que com o desempenho. As ações ofensivas do Atlético foram maiores do que as nossas. Fizemos o gol tarde e isso dificultou as oportunidades do jogo. Demos dois ou três contra-ataques e foi muito pouco jogando em casa”.

“A responsabilidade é minha para que eles entendam. O espírito da Libertadores, é tipo Copa do Brasil, são jogos eliminatórios. Tem que estar bem preparado. Não sei se preparei de acordo. Foi bom, eles sentiram o que foi a Libertadores. Isso dará lição ao grupo e o que aconteceu hoje servirá para deixar o time melhor”, disse o treinador em entrevista coletiva após o duelo na Vila Belmiro.

Com a vitória sobre o Furacão, o Peixe terá pela frente o Barcelona de Guayaquil nas quartas de final da Liberta. Para Levir, o alvinegro só passará de fase se apresentar um melhor futebol.

“Acho que vamos ter que jogar melhor, e teremos que melhorar para passar pelo Barcelona. Penso que é possível, nossa tendência é melhor. Estou confiante e estamos em frente”, completou o comandante.