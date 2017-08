Levir relaciona 21 atletas e define titulares do Santos contra o Avaí

O técnico Levir Culpi, do Santos, relacionou 21 atletas para o confronto com o Avaí, neste domingo, às 19 horas (de Brasília), na Ressacada, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O retorno de Victor Ferraz é a principal novidade na lista. O lateral direito está recuperado de uma concussão que sofreu em choque de cabeça com Arroyo no duelo contra o Grêmio, no último domingo. Por conta disso, ele foi desfalque na vitória por 3 a 2 sobre o Flamengo, quarta-feira, no Pacaembu.

Quem também voltou a ser relacionado foi Cleber. O zagueiro ainda não foi utilizado desde a chegada de Levir Culpi no clube da Vila Belmiro e será reserva em Santa Catarina.

Por outro lado, a lista de desfalques aumentou para o técnico alvinegro. Ele não terá à sua disposição os suspensos David Braz, expulso contra o Flamengo, Lucas Limna e Yuri, que foram advertidos com o terceiro cartão amarelo. Pelo treino deste sábado, Fabián Noguera, Jean Mota e Alison serão os substitutos.

Dessa forma, o Santos entrará em campo com a seguinte formação: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Fabián Noguera e Zeca; Renato, Alison e Jean Mota; Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.

Passadas 18 rodadas do Brasileirão, o Santos ocupa o terceiro lugar, com 34 pontos, o dobro do Avaí, que é o 18º colocado, figurando na zona de rebaixamento, portanto.

Abaixo, veja a lista dos 21 relacionados:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir

Laterais: Victor Ferraz, Daniel Guedes, Zeca e Orinho

Zagueiros: Lucas Veríssimo, Fabián Noguera e Cleber

Meio-campistas: Alison, Jean Mota, Leandro Donizete, Léo Cittadini, Renato e Rafael Longuine

Atacantes: Bruno Henrique, Copete, Ricardo Oliveira, Kayke, Thiago Ribeiro e Vladimir Hernández