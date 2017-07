Levir estranha arbitragem, mas valoriza entrega do Santos: “Não fracassamos”

Após o apito final, o Santos foi ovacionado pela torcida na Vila Belmiro. Quem não acompanhou o jogo contra o Flamengo, nesta quarta, pode até ter achado que o Peixe conquistou a classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Porém, mesmo com a vitória por 4 a 2, o alvinegro viu o Mengão sair com a vaga.

Apesar da desclassificação, os santistas foram para os vestiários felizes com a apresentação da equipe. Segundo o técnico Levir Culpi, o apoio da torcida e a entrega de seus comandados devem ser valorizadas.

“Fiquei feliz com o rendimento dos jogadores. Foi um jogo muito legal. Fomos bem e o mais importante é que estamos resgatando o retorno dos torcedores O time saiu de campo com a cabeça erguida. Na parte emocional, ficou legal. Mas perdemos a possibilidade de passar. Os jogadores estavam felizes no vestiário. Não fracassamos, o time foi bem. A gente ganha com isso”, explicou o técnico em entrevista coletiva após o duelo.

Mesmo elogiando a atuação do Peixe, Levir não deixou de comentar da arbitragem de Leandro Vuaden. Evitando falar se ele errou ao marcar o pênalti e voltar atrás, o treinador questionou uma possível interferência externa no lance.

“Tivemos algumas coisas inexplicáveis. Tivemos uma penalidade que foi marcada. A surpresa foi o fato de eu estar no meio de campo e não percebi nada. Só vi que o nosso jogador caiu. O árbitro conseguiu ver o lance. E o quarto árbitro, que estava do meu lado, também viu. O quarto árbitro tem essa condição? Ele estava em uma visão muito pior, mas foi ele quem falou para o árbitro”, reclamou Levir.

Agora, sem a vaga na Copa do Brasil, o Santos viaja até Porto Alegre para encarar o Grêmio, no próximo domingo, às 19h, pela 17ª rodada do Brasileirão.