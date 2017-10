Levir comanda rachão no Santos antes de duelo contra o Sport

O Santos já está pronto para encarar o Sport, nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na tarde desta quarta, no CT do Náutico, o técnico Levir Culpi comandou o último treino do Peixe e não esboçou o time que começará como titular.

Inicialmente, a atividade foi de preparação física. Na sequência, o treinador liberou o rachão para o elenco.

A principal dúvida é com relação ao substituto de Alison, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Vecchio e Serginho brigam pela vaga no meio-campo.

Bruno Henrique, com desconforto na panturrilha esquerda, não foi relacionado. Por fim, o veterano Renato, recuperado de edemas na coxa direita e no tornozelo direito, ficará fora por precaução da comissão técnica. O volante participou normalmente do treino coletivo entre os reservas nesta terça-feira, mas só deve jogar contra o Atlético-GO, no próximo domingo, na Vila Belmiro. Na vaga da dupla, o comandante seguirá com Matheus Jesus e Jean Mota, respectivamente.

A provável escalação contra o Sport será: Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Matheus Jesus, Vecchio (Serginho) e Lucas Lima; Jean Mota, Copete e Ricardo Oliveira.