Levir ainda vê Santos ‘precisando melhorar’, mas diz: “Uma vitória dessas une”

Santos e Atlético-MG fizeram um jogo aberto no estádio Independência, nesta quarta-feira, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes criaram oportunidades e chegaram até a perder pênaltis (Fred parou em Vanderlei e Kayke não venceu Victor). Porém, quando a partida caminhava para o 0 a 0, Daniel Guedes acertou linda cobrança de falta e garantiu a vitória do Peixe no Horto.

O técnico Levir Culpi fez questão de elogiar o futebol apresentado pelos dois clubes em Belo Horizonte, lamentou o gol solitário e também reafirmou que o alvinegro ainda não está no ponto ideal.

“Foi um jogo muito aberto, com muitas possibilidades de gols.Vi duas equipes que jogam buscando a vitória. O Atlético tem um timaço. Nós fomos felizes na hora de botar a bola para dentro. A partida merecia um 4 a 3, pena que foi só 1 a 0. Os jogadores chegaram exaustos nos vestiários e isso é bom”.

“Uma vitória dessas une. A vitória tem efeito na questão emocional, assim como a derrota. Já vi vários times que nascem na vitória e vão embora (decolam). Vivemos muito em cima do emocional. Acho perfeitamente possível (deslanchar). Precisamos melhorar um pouco para ser campeão”, explicou o comandante santista.

Com a vitória, o Santos assumiu provisoriamente a segunda colocação do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos. Porém, o alvinegro irá perder o posto para Flamengo ou Grêmio, que se enfrentam nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro.

Na próxima rodada do torneio nacional, o Peixe encara o Vasco, no estádio Nilton Santos, no domingo, às 16h (de Brasília).