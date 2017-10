Levir admite má atuação do Santos em empate: “Temos que pedir desculpas”

Confira este e outros vídeos em

O Santos sonha com a conquista do título brasileiro. Já o Vitória luta contra o rebaixamento. Por conta disso, teoricamente o Peixe deveria pressionar o Leão, certo? Bom, não foi bem o que aconteceu na noite desta segunda-feira, no Pacaembu. Jogando mal, a equipe comandada por Levir Culpi viu o rubro-negro baiano dominar as ações em boa parte do confronto e ficou apenas no empate em 2 a 2.

Após a partida, o comandante do alvinegro admitiu a atuação abaixo do esperado e relevou as vaias da torcida no Paulo Machado de Carvalho.

“Esse é um jogo que temos que pedir desculpa para a torcida. Nós não nos apresentamos como eles mereciam. Eles jogaram a favor, nós que não ajudamos. Faltou desempenho. É muito normal um desabafo do torcedor porque o time não produziu. Temos de nos recuperar nos próximos jogos”, disse Levir em entrevista coletiva.

“Nós jogamos tão diferentes e não sei nem onde nos erramos. Estivemos muito abaixo, fora do normal. Quero ressaltar a sequência de bons jogos que o Vitória fez com o Mancini fora de casa. A gente lamenta por causa do momento. Estamos tentando encostar no Corinthians, seria uma chance ótima. A partida foi muito abaixo do que podemos jogar. Fica difícil para substituir. Time não produziu nada, mas muito em função do jogo e pela postura tática do Vitória”, concluiu o técnico do Santos.

Com a igualdade, o alvinegro chegou aos 49, não encostou no Corinthians, que segue liderando com 9 pontos de vantagem, e ainda perdeu a segunda colocação para o Grêmio. Na 29ª rodada, os santistas encaram o Sport, na próxima quinta-feira, às 21h (de Brasília), na Ilha do Retiro.