Kayke admite torcer para o Flamengo, mas diz: “Sou profissional”

Fora de campo, Kayke é um jogador muito ativo nas redes sociais. Sempre interagindo com os internautas, o atacante faz enquetes, conversa e posta diversas imagens do dia a dia. Porém, uma resposta em especial desagradou diversos santistas na última quinta-feira.

Após responder uma provocação de um flamenguista no Twitter, Kayke admitiu torcer para o Rubro-Negro, mas ressaltou que é ‘profissional e hoje defende as cores’ do Peixe.

A declaração não foi muito bem recebida pela torcida do Santos. Diversas pessoas demonstraram sua insatisfação com o atacante na rede social.

“O dia que você sair do Flamengo por completo, você vai ser um grande jogador… Esteja 100% no @SantosFC ou caça teu rumo longe daqui”, disse uma página de torcedores.

Porém, outros internautas defenderam o camisa 11. “Parabéns pela sinceridade rara em jogadores de futebol. Sucesso”.