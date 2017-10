Kayke admite má atuação do Santos e lamenta gol inacreditável perdido

Jogando muito mal, o Santos sofria para segurar o empate em 1 a 1 com o Sport, nesta quinta-feira, na Ilha do Retiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aos 43 minutos do segundo tempo, porém, Kayke teve a chance de dar a vitória ao Peixe. Após passe de Vecchio, o atacante ficou na cara de Marcão e… isolou!

Mesmo sem merecer, a vitória deixaria o alvinegro a 7 pontos do líder Corinthians. Com a chance inacreditável perdida por Kayke, a equipe comandada por Levir Culpi segue com uma distância de 9 pontos para o rival. Além disso, os santistas ainda foram ultrapassados por Grêmio e Palmeiras.

Na saída do gramado, o camisa 11 assumiu o erro no lance que poderia dar o triunfo ao Santos e ainda admitiu a má atuação do time em Recife.

“Faltou botar para dentro. Nosso segundo tempo foi muito abaixo, jogamos só no final. Eles abafaram a gente no jogo. Eu perdi a chance que poderia ter sido o gol (da vitória). Fica o sentimento de frustração, a gente poderia encostar no Corinthians”, disse Kayke.

Na próxima rodada, o Leão encara o Atlético-PR, no domingo, às 17h (de Brasília), em Curitiba. No mesmo horário, o Santos recebe o lanterna Atlético-GO, na Vila Belmiro.