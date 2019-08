Kaique vê caso de Cipriano e ainda acredita em venda do Santos

Kaique Rocha ainda tem chance de ser negociado com a Sampdoria. O clube italiano mantém contato com o Santos em busca da liberação. A janela internacional de transferências fecha em 2 de setembro no país.

O Peixe recusou proposta de 1 milhão de euros (R$ 4,3 mi) em julho e pediu o dobro – R$ 8,6 mi. A Sampdoria não quer aumentar o valor, mas cogita deixar um percentual de futura venda para ter o zagueiro de 18 anos.

O otimismo dos representantes de Kaique tem origem na arrastada negociação de Gustavo Cipriano, outro defensor das categorias de base, para a Lazio. Depois de alguns “não” e semanas de tratativas, o Alvinegro aceitou emprestar o Menino da Vila por uma temporada.

Kaique Rocha tem vínculo até fevereiro de 2020 e já pode assinar um pré-contrato para sair de graça em março. A Sampdoria oferece acordo de cinco anos, porém, quer o atleta agora.

Kaique Rocha participa de treinos no elenco profissional desde 2018, mas nunca atuou um minuto sequer. Agora, com o impasse contratual, faz atividades com jogadores fora dos planos de Jorge Sampaoli. Ele é da geração de Rodrygo e tem 1,95 m de altura. O jovem é monitorado por clubes da Itália desde a base.

