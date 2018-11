Kaique tem contusão no ombro e passa a ser dúvida no Santos

O Santos vive um problema sério com seus zagueiros. E o último problema ocorreu com Kaique Rocha no treinamento desta terça-feira, no CT Rei Pelé.

Em cruzamento feito pelo técnico Cuca em trabalho de finalizações, o zagueiro caiu em cima do ombro – o departamento médico “colocou no lugar” na sequência, enquanto o jovem de 17 anos chorava e lembrava que poderia ser titular contra o Flamengo, quinta-feira, no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mesmo com a dor forte, Kaique pediu para voltar ao treinamento, mas teve que sair. Dependendo da gravidade, ele passará por exame de ressonância magnética. O elenco viaja nesta quarta para o Rio de Janeiro.

Se Kaique Rocha não puder atuar, Cuca terá de improvisar novamente. Na derrota para a Chapecoense, Alison atuou ao lado de Gustavo Henrique. Luiz Felipe e Lucas Veríssimo também estão lesionados.